Magabiztos és stabil támaszai látássérült embertársainknak – a vakvezető kutyák világnapján őket ünnepeljük

A napokban volt a vakvezető kutyák világnapja, akikre nem csak gazdáik tekintenek elismeréssel, hanem bárkiben tiszteletet ébresztenek alázatos és odaadó viselkedésükkel. Ezek az ebek azok, melyeket akár évekig képeznek ki arra, hogy magabiztos és stabil támogatóivá váljanak látássérült embertársainknak.

A vakvezető kutyák világnapján tisztelegtünk a négylábú segítőtársak kiemelten fontos szerepe előtt. Képünk illusztráció.

Forrás: Veol.hu

Az első írásos emlékek időszámításunk óta

Az első írásos emlék a vak embert vezető kutyákról még időszámításunk szerint 79-ből származik. A pompeii ásatások során találtak a vakok segítésére használt vezető kutyákat ábrázoló festményeket, melyek bizonyítják, hogy már évezredekkel ezelőtt is az ember tudta: ebben is számíthat leghűségesebb társára.

Az azóta eltelt évszázadok során több országban is alkalmaztak vakvezető kutyákat, például az ókori Kínában és a középkori Európában is. A történészek és az antropológusok több utalást találtak vak embert vezető kutyára már a 18. és a 19. századból is, melyeket óvodai versikékben és történetekben is megörökítettek.