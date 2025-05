Nosztalgiatúrára indultak Gyöngyösről az oldtimerek - fotók és videó

A nap során az élményszerzés volt a legfontosabb

A szervező most is hangsúlyozta, ezt a túrát is a rohanó világunk ez egy olyan szeleteként kell felfogni, ahol azok az emberek is tudnak beszélgetni egymással, akik lehet, egyébként soha nem tennék meg. A nap során az volt a fontos, hogy a résztvevő és a néző is élményt kapjon, de olyat, hogy naptárába azonnal beírja a jövő évi verseny dátumát is, emelte ki Gebhardt Tamás.