Többszáz tő virágot osztottak ki a felsővárosiaknak Egerben + fotók, videó

Virágosztással a városrészért

Juhászné Nagy Viktória, a Viksz Virágoskertje tulajdonosa egynyári növényeket, például violákat is hozott az egrieknek, de főként olyan évelőket ajándékoztak az érdeklődőknek, amivel anyák napjára is készültek, hiszen ezek jövőre is virulnak, bokrosodnak majd, mondta a termelő.

Lángvirág, homokhúr is akadt a furgonban, sokan már negyed órával korábban érkeztek, s gyorsan, percek alatt gazdára is talált több mint száz virág. Mint mondták, hálásak a gesztusért, hiszen nem csak azoknak okoznak majd örömet a virágok, akik kapták, hanem mindenkinek, akik a környéken élnek.