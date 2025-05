Ezért keményen büntet a vízmű! Figyelj oda, ha ilyen szám van a vízórádon!

A bekötési vízmérők cseréje a lakosság érintett tagjai számára ingyenes, mivel azok a szolgáltató tulajdonában vannak. Abban az esetben, ha a vízmérő cseréje a felhasználó hibájából nem valósul meg, a vízmű hatályban lévő üzletszabályzata alapján kötbért számíthat fel.

Tudnivalók alvízmérővel rendelkező lakások tulajdonosainak

A társasházak esetében némileg árnyalja a helyzetet, ha a lakások mindegyikéhez különálló almérők tartoznak: azok ugyanis az ingatlantulajdonosok birtokában vannak, a cseréjükre más szabályok vonatkoznak.

– Abban az esetben, ha az adott társasház vízfogyasztását alvízmérőkkel is mérik, a víziközmű-szolgáltató csak a főmérőt cseréli ingyenesen a megadott időszakokban. Az egyes lakásokhoz tartozó almérők hitelesítő cseréjét a tulajdonosoknak kell kérvényezniük és kifizetniük is – olyan szakemberrel, akinek erre jogosultsága van. A munkálatok befejeztével a társasház-kezelőket tájékoztatni kell a történtekről, mégpedig úgy, hogy a régi és az új vízmérők gyári számait és az azokon látható mérőállásokat is bejelenti az érintett ingatlan birtokosa – mondta el lapunk kérdésére az egyik társasházkezelő társaság munkatársa.