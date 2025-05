Utánajártunk, milyen elődök nyomán választott nevet az új pápa

Mindezekben a kérdések, a béke megteremtése, a szociális érzékenység XIV. Leó pápa első beszédében is ott volt. A jelmondata is, hogy őbenne egyek vagyunk, mármint Krisztusban, ez is mutatja azt, hogy ő nem uralkodni akar, hanem az egység, az egyháznak az egységét kellene erősíteni.

Buda Péter szerint itt a kereszténységről beszélt, márpedig két korábbi Leó pápa ott volt az egyházszakadásoknál is. IX. Leó pápa az 1050-es években vezette az egyházat, és ő is reformpápa volt. Katonai szövetséget keresett Konstantinápollyal, de küldötte összetűzésbe került az ottani pátriárkával, kölcsönösen ki is átkozták egymást, innen számítjuk a keleti egyházszakadást. IX. Leó pápa azonban nem ezzel a szándékkal küldte megbízottját, ráadásul a kiátkozás idején már nem élt. X. Leó pápa (aki Bakócz Tamást győzte le a pápaválasztáson) uralkodása alatt kezdődött el a reformáció 1517-ben, és utána ő volt az, aki 1521-ben kiközösítette Luther Mártont.

Ilyen teendők lesznek XIV. Leó pápa listáján

Buda Péter elmondta, Ferenc pápa halála miatt elhalasztották Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását, de biztosan találnak új időpontot. Folytatódni fog a jubileumi Szent Év, amely 2026. vízkeresztkor fog véget érni, valószínűleg maradnak a már kitűzött római zarándoklati időpontok. Válaszolt arra a kérdésünkre is, mennyire gyakori, hogy a pápák szerzetesrendből kerülnek ki, illetve arról is, hogy XIV. Leó húsz évig Peruban, misszióban oktatott., itt alakult ki a szolidaritása a szegényekkel és itt találkozott a migrációval is.

Buda Pétert podcastunkban beszélt arról is, hogy egy pápaválasztás túlmutat a katolikus egyházon, ezért is kíséri nagy érdeklődés világszerte. Egy lelki közösség vezetője, ezért nem pusztán úgy tekintenek rá, hogy nagy ember vagy nagy politikus, hanem, hogy mit lehet tőle tanulni. Elvárják tőle azt, hogy a világban egy szellemi, lelki útmutatást adjon az emberek számára. Bár a pápa élete be van szabályozva, innentől kezdve ő döntheti el, mit tesz, ő dönti el, hogyan folytatódik tovább a saját és az egyház élete.