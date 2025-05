Szihalmi naperőmű áramát használja a dm üzletlánc

Nagy öröm számunkra, hogy egy olyan országos lefedettségű, ismert márka is, mint a dm csatlakozott ügyfeleink közé. Ez az együttműködés egyértelmű üzenet a vásárlók és a vállalati szféra felé is: a zöldenergia felhasználás nem szektorspecifikus, hanem a nagy energiaintenzív létesítmények mellett egy országos bolthálózattal rendelkező retail szereplő is választhatja. A zöldenergiát mi versenyképes áron, hosszútávon és teljes ellátásbiztonság mellett tudjuk garantálni. Ezzel a konstrukcióval a dm csökkentette az energiaköltség kitettségét, így a zöldülés mellett ez a konstrukció hozzá tud járulni a dm üzleti sikerességéhez is. Fontos kiemelni, hogy a dm közvetlenül hazai naperőműből származó fizikai zöldenergiát vásárol, nem pedig azt helyettesítő vagy kiváltó karbonpiaci eszközöket, amelyek ESG hatása megkérdőjelezhető