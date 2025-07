Folytatódik a vízhálózat felújítása Egerben, nyár végéig még változik a forgalmi rend

Nem csak a 25-ös főút mentén dolgoznak

A vízmű idén is nagyszabású, több milliárdos felújítási csomagba fogott, ez nem csak Egert, az egész ellátási területet érinti, rekonstrukcióra idén 2,6 milliárd forintot fordíthat a víziközmű szolgáltató. A megyeszékhelyen a közeljövőben víztározó kapacitás bővítés is megvalósul, amely segítségével megszűnik a Hajdúhegy városrész fejlesztését gátló ivóvízellátási kapacitáshiány. Idén már elvgezték a Hajdúhegy-Szépasszony-völgy közötti hálózat megújítását is, ezzel is növelve a terület ellátás biztonságát.