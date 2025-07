Az ima erejében bíznak Ágoston szülei

A ritka és agresszív leukémiával küzdő noszvaji kisfiú, Ágoston a meghiúsult amerikai kezelés helyett egy kísérleti gyógyszert kap, amelytől egyelőre nem javult az állapota, a betegsége miatt rosszabbul van, de továbbra is jókedvű és sokat fejlődött. Szülei a csodában és a közös imában, a közösség energiájában bíznak, ezért szombaton katolikus, református imaközösségek is alakultak online, valamint meditációval és máshogyan is próbáltak energiát küldeni a kisgyermek állapotának jobbra fordulásához.

Forrás: Ágo-strong / Facebook

Dávid és Góliát harca, Ágoston és a betegsége



Thaly Tünde a Magyar Református Szeretetszolgálat egyik Kórházlelkésze Dávid és Góliát harcát idézte föl az alkalommal, kifejtve, a kisebb képes volt legyőzni azt, akitől mindenki félt. Szerinte, ha Isten teremtő ereje az ember mellett van, legyőzhet bármit, Ágostonnak is meg lehet a fegyvere a kórral szemben. A közös ima alkalmával kérték a Jóistent, hogy a lehetetlent lehetségessé formálja, lássa hitüket, bizalmukat és szívük aggódó kívánságát, hogy ágoston meggyógyuljon.

A szülők megköszönték mindenkinek az imát és energiát, jó kívánságot, szeretetteljes gondolatot. Mivel az egyes eseményeken több ezren vettek részt, kifejtették, nem számítottak ekkora részvételre, megköszönték, hogy velük vannak. hangsúlyozták, továbbra is hisznek a csodákban, hisznek Ágostonban, sikerülnie kell a gyógyulásnak.