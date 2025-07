Nem indult az Agria InterRégió Egerből, mert az előző egy órát késett

Kimaradt a 11:08-as Agria Interrégió, de a MÁV csak egy pótlóbuszt küldött, miközben egy előre bejelentett gyerekcsoport mellett mások is utaztak volna Budapest felé, hívta föl a figyelmünket egy olvasó. Mint mondta, egy táborozó gyerekcsapat Füzesabonyba utazott volna a vonattal, hogy elérje az oda érkező különvonatot, amely ment volna tovább Zánkára. A vonat azonban nem indult, helyette a MÁV egyetlen pótlóbuszt küldött, amelyre elsősorban a gyerekek szállhattak föl, a néhány fennmaradó helyre pedig pár utas fért föl, de többen szerettek volna eljutni Budapestre.

Forrás: MW

A Budapest-Hatvan-Miskolc vasútvonalon vasárnap késések vannak, némelyik Budapestről induló vonat hetven percet is késik, bár a hibát kijavították, délután lehetnek problémák. Az Egerből 12:08-kor indult Agria Interrégió is 12 perces késésben van. A Mávinform azt írta, a 11:08-as Interrégió teljesen kimarad, így valószínűleg a busz is csak Eger és Füzesabony között közlekedett.