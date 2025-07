Ez ám a meglepetés, mégsem játékbolt nyílik a Felsővárosban

A pletykák úgy néz ki beigazolódnak. Már több ízben írtunk arról, hogy a felsővárosi Regio Játék átfogó felújításba kezdett egri áruházában, melynek során modern, esztétikus és energiatakarékos üzletté alakítja a II. Rákóczi Ferenc utca 90. szám alatt található épületét és visszaköltözik oda, annak ellenére, hogy nyitottak egy új boltot a korábbi Szent Lőrinc iskola helyén. Az átalakulás már a vége felé közelít, és többeknek feltűnt, hogy a nagy épületet nem játékboltnak szánnák, hanem egészen másnak. Az egyik Egerben élőket tömörítő csoportban egy helyi meg is kérdezte, milyen üzlet lesz még a területen. Többen is azt válaszolták, nagyon úgy néz ki, hogy új ALDI nyílik majd.

Ebből az épületből ALDI lesz Fotó: Huszár Márk

Még májusban érdeklődtünk az üzletláncnál, valóban ők építkeznek-e területen, de akkor azt írták, az ALDI a hozzá érkező fogyasztói visszajelzéseknek és kéréseknek megfelelve jelenleg is tervezi, hogy tovább erősíti magyarországi jelenlétét, ennek megfelelően folyamatosan keresi a fejlesztésre alkalmas ingatlanokat Heves vármegyében is. Akkor tehát még nem erősítették meg a híreket, ám mára biztosság vált, ők nyitnak üzletet a területen. Ezt onnan sejtjük, mert kedden már a cég lógójával ellátott emeltek be a területre, ott is a készülő épület homlokzatára.