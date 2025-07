Régen tele volt vele a piac, nemsokára luxuscikk lesz ebből a magyar finomságból - aggasztó a helyzet Hevesben is

Mint mondta, a boltokban legtöbb esetben import (lengyel, Nyugat-Európából ékező) almát találunk. A gazdálkodó vélemény szerint ezek a gyümölcsök még nem is tavalyiak, hanem tavalyelőttiek.

– Ez a fejlett tárolás miatt lehetséges. Hogy hogyan? A tárolótérből kivonják az oxigént, így az alma biológiája teljesen leáll. Ezeket a gyümölcsöket háromnegyed érésben leszedik és eltárolják, de ha ilyet veszünk, észrevehetjük, hogy pár nap múlva már barnulni kezd a belseje, s természetesen az íze sem az igazi. Ha valaki idén jóízű almát eszik, az becsülje meg jól – fogalmazott.

A termelők közül sokan már tavaly is nehézségekkel küzdöttek a magas energiaárak, a munkaerőhiány és a termelési költségek növekedése miatt. Az idei katasztrofális év pedig sokakat végleg arra kényszerít, hogy kivágják az ültetvényt, vagy más ágazat felé forduljanak. Egyes helyeken már a fákat is kivágták, látva, hogy nincs értelme tovább folytatni a veszteséges termesztést.

Ilyenről is lehet hallani persze, Székely Zoltán viszont egy igen fontos dologra hívta fel a figyelmet. A fagykárra támogatást kapnak a gazdák, az előleg igénylése július 31-es határidővel lejár, ezt fontos észben tartani. Ez ugyan nem jogvesztő, de ha valaki észben tartja ezt a dátumot, hamarosan megkaphatja a támogatást, amire most nagyon nagy szükségük van.

S ha nincs magyar alma, hogy alakulhatnak a árak?

Minden valószínűség szerint az őszi hónapokban szinte kizárólag import alma lesz kapható a hazai boltokban. Lengyelországból, Olaszországból vagy akár Dél-Amerikából érkezik majd a gyümölcs, magasabb áron, kevesebb ízzel, és jóval nagyobb környezetterheléssel. A fogyasztók számára ez nemcsak drágább, hanem minőségben is gyengébb alternatívát jelent. A magyar alma híres volt kiváló ízéről, állagáról, és az is fontos szempont, hogy helyben termett, így a vásárlásával a hazai gazdákat támogattuk. Székely Zoltán szerint meg kell barátkoznunk a 1000 forintos kilóárrral, a karácsonyi időszakra pedig már jósolni sem mert, véleménye szerint a déli gyümölcsök árát is jóval meghaladhatja majd az almáé.