A kiszáradt tó körül már alig van élet, pedig valaha még korcsolyáztak is a befagyott tükrén

A mederben vaddisznónyomok

Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

Az aszály nem kíméli az állatvilágot sem

Laska Nikolett mezőőr naponta járja azokat az utakat, hol már szinte madár sem jár. Mint mondja, az aszály nem csak a gazdaságban, hanem az állatvilágban is megjelenik a csapadékmentes időjárás: míg régebben egy-egy őzsuta 2-3 gidát nevelt, most inkább már csak egyet és az sem olyan életerős, mint a kedvezőbb időjárási viszonyokban született kicsinyek voltak.

– Fácáncsibét is csak elvétve látok, nincs víz, harmat és pocsolya sem, így a költő párok az ínséges időszakhoz alkalmazkodtak: kevesebb utódot nevelnek, mert már a szülők számára is gondot jelent a túlélés is. Én magam madáritatót tartok fenn a kertben, és ha elfogy belőle a víz, már onnan is tudom, hogy az örvös galambok egymás mellett sorakozva várják, hogy újra megtöltsem a tálat, és vízhez jussanak – mondta Laska Nikolett.

A mezőőr azt is megemlítette, hogy a csapadék hiánya már az egyes fajok fészekrakását is akadályozza: a fecskék, melyek jellemzően sárból építik fészkeiket, nem találnak megfelelő "alapanyagot" ehhez, mely alapvető feltétele volna az utódok keltetéséhez is. Mint mondja, műfészkeket rakott ki, hogy ezzel is segítse a faj fennmaradását, még ha csak kicsivel is.

– A gázlómadarak, például a gólya, a kócsag és a szürke gém nem találnak megfelelő mennyiségű táplálékot: a békák és a halak hiánya számos egyed pusztulását idézi, mely csak tetézi az áramütés és a fészkek megsemmisülése okozta egyedhullást – magyarázta Nikolett. – Ezek pedig védett madarak, s egyre kevesebb példány van már belőle.

Nem csoda, hogy a vadak a gazdák termését dézsmálják

A vadaknak egyetlen állandó nedvességforrás áll rendelkezésükre: a napraforgó és a kukorica. Éppen ezért, bár érthető, hogy a gazdák a saját kárukon keseregnek, ugyanakkor ez is csak annak a tünete, ami az egész éghajlatunkon történik: változik, s vele együtt változik a világunk is, függetlenül attól, hány lábbal állunk rajta.

Nem ez az első év, amikor a tó kiszáradt: