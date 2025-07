Bükkben három kilónyi űrbéli kőzet érhetett földet

Sárneczky Krisztián volt a Bükki Csillagda vendége. A HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet munkatársa a naprendszer legkisebb alkotóelemeiről, a kisbolygókról tartott előadást, amelyek főként akkor kerülnek az érdeklődés középpontjába, amikor van esélyük találkozni a Földdel. Egy-egy nagyobb darab becsapódó kisbolygó ugyanis nagy pusztítást végezhetne.

A Ribbecknél becsapódó kisbolygó maradványával Balla Zoltán és Sárneczky Krisztián a Bükki Csillagdában

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Mint mondta, naprendszerünk anyagának 99,9 százaléka a Napban koncentrálódik, további jelentékeny része a nyolc nagy bolygóban, de vannak még bolygóvá össze nem állt törmelékek is, amelyek szerte a naprendszerben megtalálhatók, de főként a Mars és a Jupiter között, illetve a külső bolygóknál találhatók meg. Fölfedezésük az 1800-as évek elején kezdődött meg, akkor még bolygóknak gondolták őket. Rájöttek arra is, hogy pályájuk nem állandó a Mars és a Jupiter között, hiszen eltéríti őket az óriásbolygó, van, hogy belöki őket a belső planéták közé, de kis is pattinthatja őket. A megsemmisülő kisbolygók utánpótlása folyamatos a külső területekről.

Fölelevenített nevezetes becsapódásokat is, mint a Tunguszka eseményt, amely 50-60 méteres szikla lehetett, s fölrobbant a légkörben, kétezer négyzetkilométeren pusztítva. Ma, lakott terület fölött robbanva még nagyobb károkat okozna, emberéletekben is. Sárneczky Krisztián kifejtette, az ismert kisbolygók száma meghaladja a 1,43 milliót, míg üstökösből eddig 4580-at fedeztek föl. Az észlelések száma 484,4 millió.

Huszonöt éve foglalkoznak a földközeli kisbolygókkal

A csillagász kifejtette, a kisbolygók detektálása azután lett fontos az 1990-es éveket követően, hogy a politikusok megismerték, egy becsapódás a Jupiter esetében is mennyire súlyos következményekkel jár. A légkörbe belépő nagyobb meteoritok megfigyelése és a globális riasztás amiatt is fontos, hogy egyik haderő se gondolja atomtámadásnak a légköri robbanást. Mint mondta, a megfigyelt kisbolygók száma az elmúlt két évtizedben dinamikusan emelkedett, ezen belül a 140 méternél nagyobb méretű égitesteké is ugrásszerűen nőtt, ilyenből több mint 11 ezret fedeztek eddig föl. Az egy kilométernél nagyobb kisbolygók túlnyomó többségét már megtalálhatták. Ilyenek becsapódására belátható időn belül nem kell számítani, de egyébként is csekély az esély. Egy egy kilométeres aszteroida azonban Magyarországot romba döntené, viszont akkora sziklával nincsen a közelben, amekkora a dinoszauruszok kipusztulását okozta.