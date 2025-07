Ismét több ezren érkeztek a Kútvölgybe, egyszerre zúgtak fel a motorok + fotók, videó

Július 23. és 27. között újra motoroktól hangos Sirok: a Siroki Bike Weekre idén is több országból érkeztek a kétkerekűek szerelmesei. A látogatók nemcsak motorjaikat mutathatták meg, hanem izgalmas programokon is részt vehettek – volt hill climb kupa, halálgömb, hangerőverseny és természetesen koncertek is. A színpadon többek között a Road és a Pokolgép is felcsendül. A részletekről dr. Hadnagy József mesélt.

Dr. Hadnagy József kiemelte, hogy ebben az évben különösen nagy hangsúlyt fektettek a biztonságra a Siroki Bike Weeken

Fotó: Huszár Márk

Ez a 30. Siroki Bike Week

Dr. Hadnagy József főszervező lapunknak elmondta, hogy a Siroki Bike Week egyik védjegye a programok sokszínűsége. Fontosnak tartják, hogy a résztvevők folyamatosan élményekben részesüljenek – ezért az esemény minden napjára jutott valamilyen látványos vagy különleges attrakció. Már csütörtökön megkezdődött a kvalifikáció egy super enduro bemutatófutamra, amelyet kifejezetten extrém körülmények között rendeztek meg: a versenyzők hatalmas rönkökön ugráltak, kőrengetegen haladtak át, valamint egy 50 méteres, párhuzamos pályán is összemérhették tudásukat.

Az idei év újdonsága a hill climb, vagyis a hegyi felfutóverseny volt – ennek selejtezőit pénteken tartották, szombatra pedig már le is zajlottak a döntők. Emellett iszapgyorsulási verseny, valamint a világon is egyedülálló halálgömb show is szórakoztatta a közönséget. A halálgömb show egyik legnagyobb szenzációja Gombos Attila volt – az 57 éves világbajnok küzdősportoló elképesztő mutatványokat hajtott végre a zárt gömbben. A nézők szinte lélegzetvisszafojtva figyelték, ahogy vízszintesen és függőlegesen száguldott körbe-körbe, bekötött szemmel is, mindezt félelmet nem ismerő precizitással.