Anyaként már látja a kitüntetett hatvani szakgyógyszerész, hogy a szavaknak is lehet gyógyító ereje

A kutatási munkatársként eltöltött évek alatt Anikó megszerezte a klinikai gyógyszerész szakvizsgát is, majd – munkáltatójától fizetés nélküli szabadságot kérve – úgy döntött, más országok gyakorlatát is szeretné saját bőrén megtapasztalni.

– Az egyik szakmabeli barátnőmmel sikeresen pályáztunk angliai gyakornoki állásra, s egy helyi kórházban helyezkedtünk el. Ott már valóban a klinikai gyógyszerészettel ismerkedhettünk meg közelebbről: kezdetben árnyékként követtük a gyakorlott gyógyszerész kollégákat, de később már ránk is bíztak bizonyos feladatokat. Nyolc hónap után már tudtam, hogy ez az, amivel én valójában foglalkozni szeretnék – mesélt a szakgyógyszerész az útkeresésének végét jelentő felismerésről.

Fotó: Huszár Márk

Hazatérését követően, az időközben háromgyermekes édesanyává váló Anikó a gyermekeivel töltött esztendők során sem bízta magát a véletlenre: szakmai konferenciákra járt, illetve édesanyja munkahelyére bejárva próbálta szakmai tudását naprakészen tartani. Az egyik ilyen konferencián ismét a sors – vagy a szerencse – vezette események sodorták őt később a jelenlegi munkahelyére, a Hatvani Albert Schweitzer Kórházba.

– Az egyik szakmai rendezvény meghívott előadója volt dr. Hegedűs Melinda, a hatvani kórház akkori és jelenlegi főgyógyszerésze is. Beszédében azt a folyamatot mutatta be, mellyel bevezették kórházukban a betegszintű gyógyszerelést, azaz azt, hogy a betegek mindennapos gyógyszereit elektronikusan tartják nyilván és egy biztonságosabb, nyomon követhetőbb rendszerrel a központi gyógyszertárban, névre szólóan kapják meg a páciensek a reggeli, a déli és az esti gyógyszereiket is – magyarázta Anikó. – Az osztályos gyógyszerészet beindításához keresett ekkor fiatal gyógyszerészeket: olyanokat, akik az egyes területekkel együttműködve segítenék az ott dolgozó orvosok és ápolók munkáját egyrészt gyógyszer-információval (például mellékhatásokról, kölcsönhatásokról), másrészt a terápiát érintő javaslataikkal (például megfelelő dózis, alkalmazási mód, időtartammal kapcsolatban). Részt vesznek a viziteken, gondoskodnak arról, hogy az osztályon elhelyezett betegek a számukra szükséges terápiát az orvosi rendelvény szerint megkapják, látják a betegeket, és számukra is tudnak információkkal szolgálni, ha kérdéseik lennének.

S ahogy mondani szokták, ez volt az a pillanat, amikor nem a mozdony, hanem a hivatás képzeletbeli füstje Anikót megcsapta.

Kezdetben dr. Hegedűs Melinda főgyógyszerész és Dr. Szedlák Miklós orvosigazgató támogatásával önkéntesként segítette a kórházban folyó munkát, majd – ugyan csak félállásban – el is helyezkedett a hatvani kórházban, s lett az intézmény szakgyógyszerésze.