Terápia helyett ChatGPT-hez fordul? Lehet, hogy többet árt, mint használ az egri pszichológus szerint

A Chat GPT kedvesnek tűnik, de nincsenek mögötte érzelmek

Kifejtette, hogy a feltétel nélküli elfogadás körülményét az AI képes biztosítani, ahogyan az együttérzést is képes utánozni, de a beleérző képesség és a segítő, de általában az emberi kapcsolatokban elvárható kongruencia, hitelesség megvalósulása már aggályos. A segítő szakember spontán megnyilvánulásai, érzelmeinek kifejezései szintén a terápiás hatást erősítik. Hogyan lehet hiteles, aki az emberi lét egy élményét, érzését sem tapasztalta meg saját maga, hiszen algoritmusok működtetik? (Ennek ellenére persze például egy érzelem hátterében meghúzódó idegrendszeri mintázatot maradéktalanul képes felvázolni.)

Kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia egy adott beszélgetésben sem veszi magára azt a pszichés vagy érzelmi hatást, amit egy segítő helyzet jelent, nem is fárad el, nem lehet túlterhelni. Nyelvi szinten azonban tanul tőlünk és a negatív hozzáállást is képes produkálni (de nem átérezni). Ennek következtében azonban nem is olyan megbízhatóan tükrözi vissza, milyen érzést kelt a másik emberben az a viselkedés, kommunikáció, amit az adott személy megjelenít.

A terápiás kapcsolatokban, a tanácsadás helyzetének ez is hozadéka: egy másik ember perspektívájából, de védett közegben kapunk olyan visszajelzést, amit valószínűleg a hétköznapi élethelyzetekben is kivált másokból az az ember. De az AI azokból a finom jelzésekből sem képes (még) információt nyerni, amit a pszichológus az érzékszervi információkon keresztül érzékel: a mimika, az egész testtartás, az illatok, szagok, egyéb alig észlelhető jelzések a ki nem mondott tartalmat is elárulják és a segítség szolgálatába állíthatják

– részletezte Sáfrány Judit.