Úgy rendelik a cuccot, mint más a pizzát, gyomrossal üzen a rendőrség a kényelmes kábósoknak

Ismert, hogy idén március elsején országos hajtóvadászat indult a drogkereskedők, a terjesztők és előállítók ellen Delta akcióprogram néven. Ennek hatékonyabbá tételére fogadta el az országgyűlés a kábítószer előállításának, használatának, terjesztésének, népszerűsítésének tilalmával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2025. évi XIX. törvényt, amely június 15-én lépett hatályba.

A drogkereskedő weboldalak blokkolását a törvénymódosítás lehetővé teszi a rendőrség számára

Forrás: Police.hu

Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos még áprilisban, a törvényalkotás folyamata idején elmondta portálunknak, hogy a rendőrség már akkor is figyelt a drogterjesztők új trükkjeire.

– Elbizonytalanodást látok a drogkereskedők és a terjesztők részéről, ők se számítottak ilyen határozott és koncentrált fellépésre. Nyilván óvatosabbak is a kereskedők. Most előnyben részesítik küldeményben feladni a drogot – egy csomagküldő szolgálat sokszor nem tudja, mit szállít –, a személyes átvételek számát igyekeznek minimalizálni. De erről is van tudomásunk, és ez ügyben is lépéseket teszünk. Blokkolni fogjuk az internetes kábítószer-kereskedő oldalakat, illetve a meglévő, drogkereskedelemre szerveződött online csoportokat is felderítjük – összegezte Horváth László áprilisban.