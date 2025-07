Több száz életet megmentett már az a különleges módszer

A kaszálási időszakban évről évre sok gida, valamint a földön fészkelő madár otthona esik áldozatul a betakarítást végző munkagépeknek. Az idei volt az első olyan év, amikor hazánkban a szántóföldeket és kaszálókat hőkamerás drónok képében óvó „tekintet” pásztázta végig keresve az ártatlan, de menekülésre még nem képes életeket. Az ötlet Szabó Lászlótól, a Nógrád Vármegyei Vadász Szövetség elnökétől, az Országos Magyar Vadászati Védegylet drónszakbizottságának elnökétől származik – írta meg a nool.hu. A szakember a portál érdeklődésére beszámolt a napokban véget ért első Országos Őzgidamentési Program eredményeiről.

A hőkamerás drónok segítségével megtalált őzgidák megérintéséhez speciális kesztyűt használtak Fotó: Országos Magyar Vadászati Védegylet Nógrád Vármegyei Szervezete

A magyar vadgazdálkodás szolgálatába állították a drónokat

Arra a kérdésre, hogy hogyan is indult el a kezdeményezés, Szabó László kifejtette: még 2024 októberében a felvetése nyomán megalakult az OMVV-n belül a drónszakbizottság azzal a céllal, hogy bevezesse ezeket a távolról irányított légi járműveket a magyar vadgazdálkodás szolgálatába.

– Most, július elején ennek a projektnek az egyik programrésze fejeződött be, amelynek keretében őzgida, valamint földön fészkelő védett, vagy nem védett madarak fészekaljainak a mentés folyt – mondta a vármegye vadász szövetség elnöke, aki arra is rámutatott: a vártnál sokkal jobban sikerült, minden megyében volt lehetőség kipróbálni az újdonságot.

Hajnalban már pásztázták a táblákat

A gyakorlatban a program úgy nézett ki, hogy a gazdákkal egyeztették, hogy mikor tervezik indítani a kaszálást.

– Az adott napon hajnal 3 óra 30 perc és 4 óra között már rendszerint kint voltak a csapatok, azaz egy pilóta, aki a drónt irányította és mellette 2-3 kereső ember.

A kaszáló felett reptetve a hőkamerával felszerelt eszközt pásztázták a területet. Amint a kijelzőn megjelent a hőforrás, a keresők elindultak a megadott irányba.

Amikor megtalálták a gidát regisztrálták, illetve ellátták számozott füljelzővel – ismertette a folyamatot Szabó László, aki azt is elárulta, hogy végül az apróságot szagtalanított gumikesztyűvel és fűvel megfogva áthelyezték egy olyan területre, ahol az anyja könnyen, ugyanakkor a betakarítást végző gépektől biztos távolságban rátalálhat.