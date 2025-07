Sikerült elérni, hogy több pénzt kaptak színházak – eredményekről és kihívásokról beszélt Eger polgármestere

– Nagyjából 3-4 hónapja jutottunk el odáig, hogy átlátjuk az önkormányzat helyzetét és látjuk azt az irányt, amerre vinni kellene a várost – ezzel kezdte Vágner Ákos, Eger polgármestere csütörtökön, a városvezető ugyanis sajtóreggelire, kötetlen beszélgetésre hívta a helyi médiumok képviselőit, ahol igyekezett átfogó képet adni arról, hogy milyen helyzetben van az önkormányzat. Vágner – habár már többször elmondta – most is hangsúlyozta, alapvetően gazdasági szakember, ebből az irányból közelíti meg a kérdéseket, a város működésének biztosítása a cél. A költségvetés megalkotásakor pedig a kötelező feladatokra koncentráltak, hiszen forráshiánnyal küzd a megyeszékhely.

– Olyan alapvető problémákkal szembesültünk, amit nem is gondoltam volna. Vegyük csak azt például, hogy tavasszal kértük a Dobó téri kis zöldfelületek füvesítését. Azt gondoltuk, hogy meglazítják a talajt és kiszórnak némi fűmagot, s ez nem nagy dolog. A feléig jutott el a városgondozás, a vár felőli oldalon már nem valósult meg – mutatott rá Vágner. Elmondta, hogy az önkormányzati struktúrát hibásnak találták, ugyanis nem csak a munkaszervezésben voltak gondok az egyes cégeknél, de egymással sem kommunikáltak a városházi irodák és a cégek. Vágner kitért arra is, hogy igyekeznek egyenesbe hozni a várost, de nem segít az, hogy mindezidáig a forráshiány leküzdése volt a legnagyobb gondjuk, a működési költség még most is szűkösen jön össze.

Fejlesztési forrásokat nyernek de a működésre a legnehezebb pénzt szerezni

– Fejlesztésekre aránylag sok forrást sikerült szereznünk, de a látszólagos pénzbőség ellenére a Dobó téri lámpatesteket nem tudom kicseréltetni, mert működésre nincs pénz. Épp ezért a fejlesztések műszaki tartalmát igyekszünk úgy létrehozni, hogy a működési költségeken is spóroljunk. Például a strand felújítása azt eredményezi, hogy a karbantartásokra kevesebbet kell költeni – magyarázta. Arról is beszélt, hogy az az összeg, ami befolyt gyermekétkeztetésből, már rég nem fedezte a költségeket. Ezen változtattak, az egykori Ifi ház eladásából 400 millió forintot fordítanak a közétkeztetésre.

Hosszútávon a gazdaságot szeretné erősíteni, hiszen abból lesz bevétele a városnak amit fel tudnak használni a működésre. Épp ezért aktívan tartják a kapcsolatot a cégekkel, vállalkozásokkal, igyekeznek kedvezni a gazdasági szabályozással. Volt olyan, aki azért akarta elvinni a vállalkozását Egerből, mert adminisztrációs gondja volt az önkormányzattal az előző években. Mint Vágner fogalmazott, nem engedheti meg magának a város, hogy adóforintokat veszítsen.

– A Gárdonyi Géza Színháznak és a Harlekin Bábszínháznak sikerült több pénzt adni, mint amit kértek tőlünk. Mindezt úgy, hogy kevesebb forrást kell biztosítania az önkormányzatnak, mint a korábbi években – mutatott rá a polgármester, majd elmondta, hogy a Gárdonyi Géza Színház 400 millió forint állami forrást kap és 215 millió forint önkormányzati támogatást, a bábszínház – amely 320 millió forint forrást kért év elején – pedig 355 millió forinthoz jutott, ebből 112 millió forint támogatás az önkormányzattól érkezik.