Változik az egri parkolási rend, maga Vágner Ákos polgármester mondta el, hol tart az ügy

Zajlik Eger parkolási koncepciójának kidolgozása. A közgyűlés már elfogadta azt a vitaanyagot, aminek a társadalmasítása még zajlik, több lakossági fórumot is tartottak az elmúlt hetekben és még terveznek is jónéhányat, árulta el Vágner Ákos, Eger polgármestere. Vágner Ákos podcast stúdiónk vendége volt, ahol beszélt a koncepció fontos elemeiről, arról, hogyan próbálják meg a tervezett parkolási szabályozással az egrieket előnyhöz juttatni és rávenni az ingázókat valamint a turistákat, hogy használják ki a parkolóházakat, ahol olcsóbb lesz egy havi bérlet, mint a város bármely más részén. A helyiek a saját lakhelyük közelébe rendkívül olcsó éves bérletet válthatnak, ezzel is az a cél, hogy a saját otthona közelében mindenki akadálytalanul le tudjon parkolni.

Vágner Ákos, Eger polgármestere részletesen beszélt Eger parkolási koncepciójáróól Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Eger parkolási rendszere nem jó, hozzá kellett nyúlni

Elmondta, hogy a Kossuth utca környékére tervezett időkorlát marad, viszont azt elengedték, hogy tiltsák a bérleteseknek a parkolást: meg lehet majd állni bérlettel is, de az időkorlát rájuk is érvényes lesz. Ezzel az a cél, hogy ne foglalják egész nap a helyet az autósok a város központi részén, ahová rengetegen indulnak ügyeket intézni és folyamatosan cserélődjenek a parkoló autók, így akinek itt van dolga, az meg tudjon állni arra az időre, amíg szükséges neki. Városkártyával minden nap 2 órát ingyen is parkolhatnak a helyiek, így aki ügyet intéz vagy suliba viszi a csemetét, annak nem kell fizetnie reggel és késő délután.