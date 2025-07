A városi védmű nyomait tárták föl az egri bazilika mellett

Rákóczi Gergely kifejtette, a városfalat a török kiűzése után kezdték el több helyen is megbontani, hiszen feleslegessé vált, ekkor, a 18. században töltötték be az árkot is. Az ásatás során előkerült tárgyak is 18. századiak zömmel (a betöltésből származó töredékek például), de a 17. században készült török tárolóvermekben egyebek között török ezüstérmére (akcse), többféle török pipára is bukkantak.