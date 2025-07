Már azt is tudjuk, jövőre mikor lesz az Egri Bor Ünnepe

Az égiek is úgy akarták, hogy az utóbbi évek egyik legsikeresebb Egri Bor Ünnepe legyen az idei. Az esőfelhők ugyan kerülgették az Érsekkertet, olykor rá is ijesztettek a több tízezer vendégre, de végül komolyabb csapadék nélkül ünnepelhettük az egri borokat, a szőlészeket, borászokat és a gasztronómusokat. A poháreladásokból, a borászok és az éttermek forgalmából arra lehet következtetni, hogy ismét rekordközeli volt a látogatószám, vagy talán egy kicsit át is lépte azt, de mindez háttérbe szorul akkor, amikor látjuk, hogy baráti társaságok, családok találkozóhelyévé vált ez a Borünnep. Egy olyan eseménnyé, amelyet már jó előre beírnak nagyon sokan a naptárukba, és ez az egész esemény attól lesz teljes, hogy számukra fontos emberek, szeretteik társaságában kóstolják az egri borokat, vagy szórakoznak a koncertek alatt – így értékelte az Egri Bor Ünnepét a főszervező Tarsoly József.

Valószínűleg rekordot döntött az Egri Bor Ünnepe a látogatószámot tekintve Fotó: Gál Gábor

A rendezvény szinte minden napján ki lehetett tenni a megtelt-táblát az Érsekkert kapujára.

– Ezért nem nekünk, a szervezőknek jár először a dicséret, hanem az egri borvidék szőlészeinek, borászainak, gasztronómusainak és mindenkinek, aki azért dolgozik egész évben, hogy a környék boraiban rejlő kincseket egyre többen fedezhessék fel Magyarországon és külföldön egyaránt. S lehet egy ilyen hétvége után nem a folytatáson gondolkodni – tette fel a kérdést Tarsoly József, aki elmondta: most egy kis szusszanás jön, de utána már el is indulnak a jövő évi borünnep előkészületei. A főszervező úgy látja, a jövőben továbbra is a családok fesztiválja szeretne lenni az Egri Bor Ünnepe, azonban idén egyfajta generációváltásnak lehettünk tanúi, hiszen nagyon sok fiatal élte át az egri borgasztronómia csodáit az Érsekkertben.