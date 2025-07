Kettétörte a seprő nyelét a betörő fején az egri vár bátor éjjeliőre

A Heves Megyei Hírlap jogelődje, a Népújság 1985. júliusi írásaiból összeválogatott híreket olvasva láthatjuk, hogy bár négy évtized eltelt azóta, igazán új nincs a nap alatt – a Heves megye aktuális témái akkor is azok voltak, amik manapság. Hatalmas jégeső pusztított Bélapátfalva környékén, a kánikulában rekordmennyiségű sör fogyott, és miközben egy éjjeliőr seprűnyéllel kergetett el betörőket az egri várból, csalók járják a várost.

Az egri vár éjjeliőre a várvédők bátorságával üldözte el a betolakodókat

Fotó: Nemeth Andras Peter

július 3.

Hétfőn délután 2 óra tájban Bélapátfalván és környékén hatalmas jégeső pusztított. A természeti csapásból bőven jutott Mikófalva, Mónosbél és Bükkszentmárton területére is. Főleg a földeken számottevő a veszteség, a Bélapátfalvi Bükkalja Tsz-ben például egy százhektáros területen a termés 40 százaléka, míg egy másik száz hektárt magába foglaló búzaföld 90 százaléka vált betakaríthatatlanná. A napraforgó is megsínylette az időjárás szeszélyeit. 85 hektáron mintegy 75 százaléknyi ment veszendőbe. A kiskerteket sem kímélte a jég. A már említett növényeken kívül a kukorica és a répafélék is áldozatául váltak a majd' minden nyáron jelentkező, kikerülhetetlen csapásnak. Mint a helyi tanács egyik vezetője elmondta, a házak tetőszerkezetének a megrongálódásáról eddig nem érkezett hozzájuk jelentés, viszont néhány lakás beázott, és nagyon sok pincét is elöntött a víz. Az anyagi kár tehát jelentős, mint az Állami Biztosító megyei fiókjától megtudtuk, felmérése még tart.

A Heves Megyei Hírlap jogelődje, a Népújság 1985. júliusában is sok egri hírt közölt

Forrás: Fortepan / Jakab Antal

A Heves Megyei Hírlap jogelődjének hírei akár ismerősek lehetnek ma is

július 10.

Az időjárás sajnos nem kedvezett – legalábbis idáig – a mezőgazdaságnak. A hideg tél, a fagy, az esőzések, a hűvös tavasz bizony lelassította a növények fejlődési ütemét. Ennek tudható be, hogy a termés általában gyengébb lesz a tavalyinál, és a hagyományos Péter-Pál napi aratás kezdete körülbelül két hetet késik. Mindezek ellensúlyozására termelőszövetkezeteink és állami gazdaságaink az erőforrások, a technikai eszközök jobb koncentrálásával és hatékonyabb munkával próbálják pótolni a hátrányt.