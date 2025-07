Sokunknak kenyérre valója sincs - üzenték a kirúgott mátraalji dolgozók a tulajdonosoknak

Tovább küzd a méltóságáért és az elmaradt béréért az a 165 elbocsátott dolgozó, akiket az olasz központú Giovenzana International B.V. cég G.G. Space Kft. nevű gyöngyösi és gyöngyöstarjáni telephelyeiről rúgtak ki az olasz tulajdonosok június 30-án, tájékoztatta portálunkat Kondásné Petrik Mónika elbocsátott dolgozó a volt kollégái képviseletében.

Az elbocsátott dolgozók nevében Kondásné Petrik Mónika beszélt portálunknak a gyöngyöstarjáni telephely előtti júniusi demonstráción

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Portálunkon többször írtunk arról az utóbbi hetekben, hogy egy június 17-i messenger-üzenetben kapták meg a dolgozók az elbocsátásuk hírét:

"A következő ügyvezetői tájékoztatót kaptuk. A G.G. Space Kft. minden munkavállalóját elbocsátja 06.30-án. Postán fogják küldeni a papírokat. Mindenki a személyes dolgaiért a következő napokban tud jönni. Erről küldünk további információt. A cég várhatóan felszámolásra kerül. A szükséges jogi lépésekről mindenki saját magának kell gondoskodni. Amennyiben további információra van szükség, az ügyvezető igazgatóval kell felvenni a kapcsolatot: Paolo Cavadini vagy Massimo Giovenzana."

Varga Balázs elbocsátott gyöngyöstarjáni munkavállaló a kollégái képviseletében akkor elmondta, hogy június 2. óta kényszerszabadságon voltak, de még a májusi bérüket sem kapták. Portálunk érdeklődésére június 19-én a G.G. Space Kft. megerősítette, hogy június 30-án 165 fő kerül elbocsátásra. Megerősítették azt is, hogy a cég fizetésképtelen, ezért valószínűleg felszámolás alá kerül. A fizetéseket, szolgáltatói számlákat várhatóan a felszámolásból fogja tudni rendezni a cég, tették hozzá. Varga Balázs egy újságcikkre is felhívta akkor a figyelmünket: a La Provincia Unica olasz újság május 19-i írása szerint az Európai Ügyészség áfacsalás miatt 4 év börtönbüntetést és több mint 9 millió euró elkobzását kérte az olasz bíróságtól Massimo Giovanzanára és Paolo Cavadinire. Június 23-án a G.G. Space Kft. gyöngyöstarjáni munkavállalói figyelemfelhívó gyűlést is tartottak a telephelyük előtt. A cél az volt, hogy felépítsenek egy olyan közösséget, amely a várható jogi útvesztőkben is támogatja majd őket, emelte ki Varga Balázs.