A mosolygós arc valójában haragot takar? Mutatjuk, hogy kerüld el a félreértéseket

Az emojik a technikának megfelelően évről évre változnak, újulnak, ennek megfelelően idén megjelent az Emoji 16.0. Ebben a frissítésben legnépszerűbb piktogram többek között a fásult arcú szmájli ( ), mely a fáradt, leharcolt érzést hivatott érzékelni, az ujjlenyomat ( ) az azonosításra, biztonságra hívja fel a figyelmet, és a korhadó fa ( ), ami egy igen fontos környezetvédelmi jelenséget, a klímaváltozást jelenít meg.

Generációs különbségek az emojik használatában

Forrás: Haon.hu

Egy-egy emoji mást jelent a nagyinak, és mást jelent az unokának is. A generációk közti különbségek még az emojik használatakor is megmutatkoznak, és sokszor félreértésekhez is vezetnek. Egy, a Yettel által készített kutatás szerint a legmegosztóbb emoji a like jel (👍), ami az idősebbek olvasatában pozitív visszacsatolást, jóváhagyást jelent, míg a digitális világban felnőtt Z generáció (1997-2012) sértésnek, elutasításnak minősíti. Másik ilyen vitatott emoji a klasszikus mosolygós fej (🙂), ami az idősebbek számára kedves, barátságos üzenetet hordoz, a fiatalabbak azonban lekezelő, cinikus piktogramnak gondolják.