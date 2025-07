Felvették a harcot a Bükk lábánál az ingatlanfoglalókkal és az illegális építkezésekkel

Felsőtárkányban rend lesz!

– fogalmazott a polgármester. Egyébként idén számoltunk be arról a furcsa esetről, amikor egy kerékpáros egy helyi ebédjét dézsmálta meg, majd egyszerűen tovább tekert, csakhogy felvette a térfigyelő kamera is az akciót. Tavaly télen egy helyi fuvarozó „vállalkozó” és helyi „segédei” nagy mennyiségű hulladékot helyeztek el illegálisan Felsőtárkányban, csakhogy szemtanúja is volt az esetnek. A kormányhivatal is kivonult a helyszínre.