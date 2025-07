Már 4 keréken is üldözi a bűnt Eger fiatal polgárőr egyesülete + fotók

Szabadidejüket fordítják arra, hogy jelenlétükkel segítsék a rendőrség munkáját és megelőzzék a bűncselekményeket Fotó: Gál Gábor/heol.hu

Elmondta azt is, hogy a Versenyképes Járások Programban valósulhat meg az a közútfigyelő, együttműködő kamerarendszer mely járási szinten figyeli majd a ki és bemenő forgalmat a településeken. Kitért arra is, hogy a polgárőrséget is támogatja forrással az önkormányzat, illetve irodát is kaptak a hatékony munkaszervezés érdekében.