Örömkönnyek potyogtak az egri Pont Ott Partin + videó

Azt már eddig is tudtuk, hogy az Oktatási Hivatal frissen közzétett adatai szerint 7 ezer 887 diák összesen 13 ezer 881 jelentkezést nyújtott be az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Ez ismét kiemelkedő adat, az előző évhez képest 10,5 százalékkal többen jelentkeztek. Legnépszerűbb idén is a pedagógiai kar volt, ahová 5076 jelentkezés érkezett, ezt követi a bölcsészettudományi, a művészeti kar, valamint a gazdaságtudományi kar 2619, illetve 2566 jelentkezéssel. Kiemelkedően sok érdeklődőt vonzott a gyógypedagógia, a csecsemő- és kisgyermeknevelő szak, illetve az újonnan meghirdetett pszichológia alapképzés. Emellett igen népszerűek voltak a tervezőgrafikus, a programtervező informatikus, a kommunikáció- és médiatudomány, a gazdálkodás és menedzsment, a turizmus és vendéglátás képzések, az edző és sportszervező valamint a különféle tanári szakok.

Ez a 13 ezer diák ha nem is a téren, de végig izgulta az estét. Szerdán számos továbbtanulási és elhelyezkedési lehetőségről is érdeklődhettek a leendő hallgatók, illetve a pótfelvételihez kapcsolódó tudnivalókról is első kézből tájékozódhattak az EHÖK és az Egyetem Felvételi és Képzésszervezési Osztály közreműködésének köszönhetően. Este 8 előtt pedig több százan számoltak vissza közösen, s várták, elég lesz-e a pontszámuk, s felvételt nyernek-e az általuk megjelölt egyetemre.