Ők kezdhetik ősszel az első egyetemi évüket a gyöngyösi campuson

Idén 167 felvételt nyert jelentkező és csaknem 50 külföldi hallgató készülhet a 2025-2026-os tanévre a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campusán, tájékoztatta portálunkat Nagy Réka, a campus kommunikációs munkatársa. Többségük – a hallgatók 77 százaléka – levelező munkarendben kezdi meg tanulmányait szeptemberben a gyöngyösi campuson, tette hozzá.

A felvételt nyert jelentkezők többsége levelező munkarendben kezdi egyetemi tanulmányait ősszel a gyöngyösi campuson

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

– 2020 óta töretlen népszerűségnek örvend a jelentkezők körében a gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés. Ezen a téren továbbra sincs változás. Szeptemberben a Gyöngyösre felvett magyar hallgatók több mint 28 százaléka ezen a szakon kezdi meg tanulmányait. A pénzügy és számvitel alapképzés végzett a képzeletbeli dobogó második helyén. A gólyák több mint 25 százaléka erre a szakra nyert felvételt – nappali és levelező munkarendre egyaránt. Idén is került informatikai képzés a képzeletbeli dobogóra, de az elmúlt évektől eltérően ezúttal a gazdaságinformatikus alapképzés hozta a harmadik legtöbb jelentkezést a gyöngyösi campusnak. Nem sokkal maradt le a Top 3-ról a stabilan a slágerszakok között szereplő kereskedelem és marketing alapképzés. Külön öröm a Károly Róbert Campus számára, hogy levelező tagozaton elindulhat az idén első alkalommal meghirdetett, agrártudományi, gazdasági és informatikai ismereteket is tartalmazó agrár- és üzleti digitalizáció alapképzés. Az agrártudományi képzésekre összesen 58, gazdaságtudományi szakra 71, informatikai képzésre pedig 38 elsős nyert felvételt. Angol nyelvű képzéseinkre – turizmus-vendéglátás alapképzés, turizmus menedzsment mesterképzés, vállalkozásfejlesztés mesterképzés és nyelvi előkészítő kurzus – idén összesen várhatóan 48 külföldi hallgató is érkezik intézményünkbe – foglalta össze Nagy Réka.