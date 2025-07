Ésszel szedd a gyógyszert nyáron, rögtön becserkészhet ez a kínzó mellékhatás

A nyár sokunk számára az év legkedveltebb időszaka. A napi ügyintézések és szabadidős tevékenységek (például séta, kerékpározás, horgászat, úszás, napozás, kirándulás) során előfordul, hogy hosszú ideig tartózkodunk a napon. Az is gyakran előfordulhat ezáltal, hogy bőrünk „leég”. Napjainkban egyre többen fordítanak figyelmet arra, hogy megelőzzék a napégést, azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy az UV-sugarak a nappali időszakban folyamatosan elérnek bennünket. Már nem elegendő csak akkor használni bizonyos fényvédő készítményeket, mikor hosszabb ideig napozunk, hanem folyamatosan és sokkal fokozottabban kell bőrünk védelmével foglalkozni a hétköznapok során is. Napozás után gyakran lesz a bőrünk piros, s az is előfordulhat, hogy viszkető, vagy égő érzést tapasztalunk, illetve hogy hólyagok jelennek meg bőrünkön. Az esetek többségében azt hisszük, hogy napallergia alakult ki, de fényérzékenység is szóba jöhet.

Fényérzékenységet kiváltó anyagokat tartalmaz néhány gyógyszer Fotó: MW

Mi a fényérzékenység

A fényérzékenység egy erősebb, kifejezett érzékenység a nap (UV) sugaraira – osztotta meg portálunkkal dr. Szilva Boglárka, a hevesi Megyecímer Patika gyógyszerésze. Ebben az esetben akár már a gyengébb napsütés hatására is égési sebek jelenhetnek meg a bőr felszínén. Normál esetben a még megfelelő mennyiségű napfény hatására általában nem jelennek meg ezek a sérülések a bőrön, viszont fényérzékenység esetén már jóval kevesebb napfény hatására súlyos problémák (hólyagok, kiütések, foltok, viszketés, égő érzés) jelentkezhetnek. Súlyosabb esetben akár jelentősen duzzadt, hámló és ekcémához hasonló tünetek is kialakulhatnak. A bőr említett reakcióját nem csak a nyári napsütés, hanem a többi évszak napsugárzása is okozhatja. Ezek a tünetek sokkal hamarabb és ott is megjelenhetnek a bőr területén, ahol nem érte UV sugárzás.

Milyen típusai vannak a fényérzékenységnek

A fényérzékenység okozója nem csak UV sugárzás lehet, hanem különböző anyagok és vegyszerek is. A szervezet reagál ezekre az anyagokra, így a kialakult reakció alapján allergiás és toxikus eredetű reakciókról beszélhetünk.

Fototoxikus reakció- toxikus eredetű fényérzékenység

A toxikus fényérzékenység kialakulhat napsugárzás, UV-fény és bizonyos fényérzékenységet kiváltó tényezők hatására. Sokkal gyakrabban jelentkezik, mint az allergiás eredetű fényérzékenység. A tünetek hasonlítanak a napégés okozta tünetekhez (például piros bőr, égető érzés, viszketés, hólyagok, csalánkiütés). A kialakult tünetek akár több napon keresztül is megmaradhatnak.