Földrengésraj alakult ki Magyarországon

A földrengésrajok nem számítanak ritkaságnak Magyarországon. A közelmúltban, 2023. augusztus 19. és szeptember 26. között Szarvas térségében pattant ki egy hasonló jellegű eseménysorozat, amely során a műszerek összesen 105 földrengést rögzítettek (Wéber et al., 2025). Ezt megelőzően, 2013. április 22-én Tenk közelében történt egy 4,8-as magnitúdójú főrengés, amit két kisebb előrengés és további 27 utórengés követett. Mindkét példában közös, hogy a rengések jól körülhatárolható fészekterületen zajlottak, néhány hónapon belül lecsengtek, és döntően kis magnitúdójúak voltak. Mindezek alapján a Csongrád körüli földrengésraj is várhatóan hasonló lefolyású lehet, vagyis néhány héten-hónapon belül véget érhet, és a legtöbb esemény továbbra is alacsony magnitúdójú marad - fogalmaznak.