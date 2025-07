Ismét rengett a föld az országban, több bejelentés is érkezett

Bár Magyarország nem tartozik a világ szeizmikusan legaktívabb területei közé, időről időre kisebb-nagyobb földrengések mégis megrázzák a Kárpát-medencét. Csongrád térsége mostanság földrengésektől zajos, a napokban, a közelmúltban többször is arról számoltak be a hírek, hogy rengett a föld. A legfrissebb épp pénteken történt. Július 18-án helyi idő szerint 9 óra 31 perckor 1.9-es magnitúdójú utórengés keletkezett Csongrád térségében. A lakosság az epicentrum közelében érezhette a földrengést, eddig Csongrádról érkezett két bejelentés az obszervatóriumba – írja a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

Földrengések Magyarországon: Csongrád térsége aktív mostanság

Forrás: Nool.hu

Legutóbb szerdán írt arról az obszervatórium, hogy újabb, a környéken is érezhető földrengés pattant ki Csongrád térségében, viszonylag kicsi, 2,5-ös magnitúdóval. Ez a rengés is a pár hete tartó földrengéssorozat része, amely már több kisebb érezhető eseményt okozott a környéken. Előtte is több ízben rengett a föld a térségben, a Délmagyar számolt be róla néhány napja arról, hogy 3,2-es magnitúdójú rengést észleltek, majd egy napra rá 3,6-os magnitúdójú rengésről érkezett jelzés.

Földrengések Magyarországon: vármegyénkben is volt több

Heves vármegye, különösen annak északi és középső részei, nem mentesek a kisebb-nagyobb földrengésektől. Bár a régió nem tartozik a Kárpát-medence legaktívabb szeizmikus területei közé, a történelmi és modern adatok alapján megfigyelhető, hogy időről időre érezhető rengések fordulnak elő, elsősorban a Bükk hegység, Eger térsége és a Mátra környékén. Pont 100 éve volt egyébként a vármegye legnagyobbja, az 1925-ös egri földrengés a reggeli órákban rázta meg Eger városát és környékét.

A rengés epicentruma Ostoros község közelében volt, és a rengés erőssége Egerben elérte a Richter-skála szerinti 5-ös fokozatot, míg az epicentrumának környékén a 8-as erősséget is meghaladta. A földrengés jelentős károkat okozott, különösen Ostoroson, ahol több ház lakhatatlanná vált, és Egerben is sok épület megrongálódott.

Heves vármegye földtani szempontból összetett régió: a Bükk hegység, a Mátra vulkanikus eredetű tömbje és a laza üledékekkel borított Alföld pereme találkozik itt. Ezek a geológiai átmenetek kisebb törészónákat hozhatnak létre, amelyek időről időre mozgásba jöhetnek, ezért fordulhatnak elő rengések Hevesben.