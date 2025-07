Trükkök az egri fotóstól, hogyan állítsd be tökéletesen a családot egy fotózásra

A kisgyermekek fotózása egyszerre lehet örömteli és kihívásokkal teli feladat – különösen, ha csak a mobiltelefonunk áll rendelkezésre. Hiszen a kicsik ritkán maradnak egy helyben, a figyelmük gyorsan elterelődik, és a pillanatok tovaszállnak, mire észbe kapnánk. Hogy hogyan lehet mégis megörökíteni ezeket az őszinte, mulatságos vagy éppen megható mozzanatokat, abban Gál Gábor fotós segített eligazodni. Kérésünkre megosztotta legfontosabb tippjeit és szakmai tanácsait arról, hogyan készíthetünk profi hatású gyerekfotókat akár egy okostelefonnal is.

Gál Gábor szerint a gyerekfotózás kulcsa az empátia, a türelem és néha egy kis édesség

Fotó: Gál Gábor/Heol.hu

Semmiben sem különbözik a gyermekfotózás és a felnőtt egyedek fotózása

A gyermekben ott készülődik a felnőtt énje, míg a felnőtt ember magában hordozza az egykori kisgyermek jellemét, tapasztalatait, traumáit, sérelmeit vagy jó élményeit. Ezek megértésén keresztül vezet az út a kiemelkedő portré elkészítéséhez - mondta Gál Gábor.

A professzionális fotózás során idegen, nagy, akár ijesztő gépekkel dolgozunk, de a való életben nem mindig áll rendelkezésre elég idő, hogy az alanyt részletesen feltérképezzük. Ilyenkor az empátia és az intuíció segíti a hű ábrázolást.

— Elronthatja azonban a legnagyobb igyekezetet is a rosszul megválasztott pillanat, vagy a jellegtelen, lapos megvilágítás. A haladó szintű munkavégzés alapja a megfelelő, kifejező, esetleg szokatlan szögből érkező fény, ami a többi átlagos ábrázolástól megkülönbözteti a mi képünket, így az azt elkészítő fotóst is kiemeli a milliónyi képet készítő profik és amatőrök százezres tömegéből. Egy-egy azelőtt nem látott beállítás, vagy a fény okos és egyedi használata, az ellenfényes szituációk bátor elvállalása akár a fotográfus védjegyévé is válhat, amelyet aztán majd nagyon sokan utánoznak - tájékoztatott a fotós.