A 165 kirúgott mátraalji dolgozó érdekében tárgyalt a minisztériumban Horváth László

"Önöket félrevezették, átverték, meglopták"

A demonstráción részt vett Horváth László, a térség országgyűlési képviselője is.

– Önöket félrevezették, átverték, meglopták. Tudatosan. Tette ezt egy olyan külföldi cég, amely tőlünk nyugatra van az Európai Unióban. Egy EU-tag ország cége tette ezt meg egy másik uniós ország munkavállalóival. Ez komoly figyelmeztető jel. Most talán a legjobban az foglalkoztat mindenkit, hogy meglegyenek az elmaradt kifizetések, de lehet, hogy ez hosszadalmas folyamat lesz. Ahhoz, hogy az állami Bérgarancia Alap segítségét igénybe lehessen venni, ahhoz a cég felszámolásának el kell indulni. Vélelmezhető, hogy a tulajdonos itt is trükközni próbál. Megpróbálja azt a vagyont kimenteni, ami a kifizetések fedezetéül szolgál. De ezt meg fogjuk akadályozni, ezen az úton végig fogok önökkel menni. Az önök drámai esete az országnak is tükröt tart. A közeljövőben akár törvénymódosítással élünk, hogy a hasonló esetek elkerülhetők legyenek – biztatta a demonstrálókat Horváth László július 18-án.

A tömeges elbocsátások miatt demonstrálnak a gyöngyöstarjáni dolgozók, szomorú családok és reménytelenség

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

"Az olasz cég meglopott magyar munkavállalói számíthatnak ránk"

Július 30-án Horváth László arról számolt be a közösségi oldalán, hogy közel a segítség.

– Az olasz cég meglopott magyar munkavállalói számíthatnak ránk. Az olasz anyacég a gyöngyösi, gyöngyöstarjáni és környékbeli alkalmazottait május óta bér nélkül, információ nélkül és korrekt segítség nélkül, félrevezetve és becsapva hagyta. Ahogyan a helyszíni demonstráción az érintetteknek megígértem, minden követ megmozgatok a segítség érdekében. Ma Czomba Sándorral, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárával, szakszervezeti vezetőkkel közösen a kormányzat mielőbbi, egyedi segítségéről, illetve a magyar hatóságok vizsgálatairól egyeztettünk. Nem engedjük, hogy a jogos járandóság fedezetéül szolgáló vagyont az olasz cég kimenekítse! A magyar munkavállalók számíthatnak ránk: ami jár, az jár! – fogalmazott a honatya szerdán a Facebook-oldalán.