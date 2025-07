Ma még csecsemők, akik a gyöngyösi iskola időkapszuláját kinyitják majd

A gyöngyösi Berze gimnázium tanulói üzentek az iskola 400. születésnapjára

– Születésnapok jönnek, születésnapok mennek – köztük a nullára végződők is jócskán – anélkül, hogy megállnánk egy pillanatra, és rácsodálkoznánk arra a hihetetlen, de valós tényre, hogy 1634 óta itt vagyunk, folyamatosan. A hátunk mögött hagyott 2024-25-ös tanév 390-esét 2034-ben egy még fényesebb szám, a 400 követi, amely évfordulót, őszintén remélem, iskolaközösségünk valamennyi tagja egészségben és örömmel éli majd meg. Ezt a kort előttünk a jelenlegi országhatárok között talán, ha három iskola élte eddig meg. Nem kérdés, hogy a 400-as jubileum országos jelentőségű lesz, amire fel kell készülnünk. A kor nem érdem, szokták mondani. Talán az emberek körében tényleg nem. Intézményünk azonban a történelem során oly sokszor elsorvadhatott, jelentéktelenné válhatott, sőt megszűnhetett volna, ha nem azok az értékek erősítik össze, amelyek ma is a gerincét alkotják. Nem aggtunk el, nem vagyunk fáradtak és avíttak, közösségünk erős és szilárd, eredményeink lenyűgözőek, szeretünk iskolába járni. 390 évesen is fiatalok vagyunk – fogalmazott dr. Czinder Péter.