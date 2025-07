Hová tűnt a '48-as gyöngyösi főhadnagy földi porhüvelye a felesége sírjából?

Hová tűnt a főhadnagy a felesége sírjából?

Sok titkot rejt még ma is Brezovay Imréné sírja.

– A férje az 1812-es utolsó nemesi felkelésben főhadnagyként vett részt, majd Gyöngyösön 1848-ban részt vállalt a honvédek toborzásában. Valamilyen okból ő nem vett részt a szabadságharcban, ennek miértjét jelenleg sem ismerjük. Azt tudjuk, hogy Brezovay Imre ide temettette a feleségét, szép síremléket csináltatott neki, majd mint Heves vármegyei törvényszéki elnök halt meg. Brezovay Imre halotti értesítője ismert, ebben azt írták, hogy a felesége mellé temetik. Csakhogy itt nincs másik síremlék, egyedül a feleségé. Próbáltuk kideríteni mi történhetett, és annyit megtudtunk, hogy a temető ezen részén több Brezovay-sír is volt. Nem tudni, hogy Brezovay Imrét a felesége mellé temették, vagy a többi sír egyikében nyugszik. Előfordulhat az is, hogy csak egy fakereszttel jelölték meg a sírját, ami az évek során tönkrement, elpusztult, ezt nem tudjuk. Azt gondolom, kicsit tovább kellene kutatnunk itt is, hiszen Brezovay nyughelye is egy újabb '48-as emlékhely lenne a városban – vélekedett Báryné dr. Gál Edit.