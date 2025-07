Éjszakai gyújtogatók ellen szerveztek őrjáratot Gyöngyösön

1828. július 24.

A tekintetes nemes vármegyének újólag az a kegyes parancsa érkezett, hogy az Epreskert szorgalmasan legyen művelve. Következésképpen meghagytuk a felvigyázó úrnak, hogy a füvektől és ártalmas parajoktól kitisztíttassa, és a jövőben sem kukoricát, sem sáfrányt, vagy más efféléket, melyek az eperfák növését gátolnák, ültetni ne engedjen. Mivel ezen esztendőben az említett Epreskertet nemes Csirbész János tanácsos úr használja, határozatot hoztunk, hogy azt a maga költségén tövisekkel körülkeríttesse.

Gyöngyösön határozatot hoztak a fazékárusok szemetelése miatt is

1834. július 31.

A fazékárusok a Selyem előtt lévő kutat annyira körülfogják, hogy ahhoz közelíteni sem lehet. Emellett az érintett fazékárusok mindenféle gazokkal takarják be az edényeket, az utca tisztaságát tönkretéve ezzel, sőt, a gondatlanságuk miatt tűzesetek kiütésétől és is tartani lehet. Ezért a megnevezett fazékárusok, valamint az efféle edényeket áruló szekerek is azon helyről az ispotály végéhez rendeltetnek, melynek teljesítését a piaci biztos úrra bízzuk.

1841. július 3.

A mészáros mesterek folyamodványt intéztek tanácsunkhoz az ügyben, hogy a kofák és egyéb kontárkodó húsvágók a bárány és borjú húsokat szabadon árusítják, s ezzel a mészárosok tetemes kárt kénytelenek elszenvedni. Erre nézve, a mai naptól a kofák és kontárkodó húsvágók borjú és bárány húsokat büntetés terhe alatt árulni ne merészeljenek. Ennek dobszó általi kihirdettetését nemes Borhy János vásárbíró úrnak meghagytuk.

1843. július 8.

Azt tapasztaltuk, hogy a mészáros mesterek a nemes város úri jogaihoz tartozó Bene pusztán a marháikat anélkül legeltetik, hogy a nemes tanácstól engedélyt kértek volna. Mivel a nemes város úri jogai alá tartozandó pusztában senkinek privatizálni és magánjogot követelni joga nincs, ezért a fent nevezett mészárosok

a Bene pusztán történő külön legeltetéstől ezennel eltiltatnak.