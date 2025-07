A Teremtő kegyelme, ha tudod, mit kell tenned és miért, vallja Molnár László festőművész

"Az emberben van egy démonikus erőt, amit ha nem világítasz át, akkor az felemészt"

Molnár László műterme zsúfolásig van alkotásokkal, teli szekrények több ezer rajzot őriznek, csak ezekből évente legalább 200-300-at készít.

– Minden festőnek vannak rossz képei, nekem is van sok. Egy időben elpusztítottam őket. Lefestettem, vagy kidobtam. De aztán rábeszéltek, hogy ne tegyem. A legnagyobbak életművében is 10-15 kép az, ami a csúcs, a többi jó, vagy középszerű. Ha előveszek egy évtizedekkel ezelőtt készült képet, van úgy, hogy meglepődök, tulajdonképpen egész jó. Természetesen foglalkoztatnak a mai világ napi problémái is. Egy figuratív festő ilyenkor háborús jelenetet vagy egy utcai csavargót fest. De ez még mindig csak tárgyias dolog. Az én képeimben is benne vannak a ma gondjai, de átértékelve. A sérülések, a hiányok, a hangsúlyok nem véletlenül vannak a képeimben. Azok azt jelzik, amit szeretnék feloldani. Azt mondják, az emberben van egy démonikus erőt, amit ha nem világítasz át, akkor az felemészt téged. A művészet nem egy díszmenet, bármelyik pillanatban el lehet tévedni, volt, aki bele is őrült – fűzte hozzá Molnár László.