Megszólalt az ügyvéd, szerinte botrány, ami a gyöngyöstarjáni dolgozókkal történt

Az elbocsátott dolgozók nem kapták meg a felmondásokat

– Egy felmondás ugyanis írásba van foglalva. Meg van indokolva. Meg vannak jelölve a megfelelő jogcímek. Ki van oktatva a munkavállaló, hogy ha úgy érzi, jogellenes, hová tud fordulni jogorvoslatért, hová tud keresetet beadni. Mindez nem történt meg. Az elbocsátott dolgozók nem kapták meg a felmondásokat. Az elmondásuk szerint postán kaptak egy csomagot a kilépő papírokkal, azzal hogy kijelentették őket, véget ért a jogviszony. A dolgozók elmondták nekem, nem valós a júniusi bérlap, nem történtek meg a számfejtések, a kifizetések. Újabb beadványt készítettünk, hogy nemcsak a bérek nem érkeztek meg, de azt is vitatjuk, hogy a júniusi szabadság kiadások szabályosan történtek – a közlésük nem történt meg 15 nappal előtte. A felmondások hiánya miatt is újabb beadványt küldtünk a foglalkoztatás-felügyeletnek kiegészítésként: nem szabályszerű a felmondás, és nincs meg annak a megfelelő következménye: végkielégítések, felmondási idő – sorolta az ügyvéd.

Dr. Szabó Imre Szilárd Gyöngyöstarjánban beszél

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

"Fontos, hogy ne csak hatósági vonalon lépjünk, hanem legyenek munkaügyi perek is"

A jogász elmondta, hogy stratégiai munkaügyi pereket is indítottak.

– Három keresetet már beadtunk, az egyikben a múlt héten el is indult az érdemi eljárás. Fontos, hogy ne csak hatósági vonalon lépjünk, hanem legyenek munkaügyi perek is folyamatban a munkáltatóval szemben, hogy bebizonyítsuk, nem volt jogszerű, ami a munkavállalókkal történt. E perek körének további bővítését is mérlegeljük. Mindezt azért csináljuk, hogy a folyamat eljusson a felszámolásig. Ez természetesen egy szakszervezeti vezetőnek sem célja, de most sajnos, nem látni más megoldást. A felszámolás során van meg az az állami lehetőség, amit úgy hívunk, Bérgarancia Alap, amelyből az állam helyt tud állni, átmenetileg térítve a dolgozók kifizetéseit. Fontos tehát, hogy mielőbb elinduljon ez a folyamat, de nem lesz egyszerű. Főleg úgy, hogy nem együttműködő benne a munkáltató. Mindesetre, érdekes fejleményként, július 14-én a NAV-nál megjelent egy végrehajtás a munkáltatóval szemben – fűzte hozzá dr. Szabó Imre Szilárd.