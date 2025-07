Tragédia sport közben – gyászol az egri vízilabda közösség

Korábban beszámoltunk róla, hogy elhunyt Haraszti Péter.

– Megrendülve értesültünk róla, hogy tragikus hirtelenséggel, sportolás, hogy tragikus hirtelenséggel, sportolás közben elhunyt Haraszti Péter, az Egri Vízilabda Klub elnökségi tagja, a TritonLife cégcsoport alapító-vezérigazgatója. Péter nemcsak kiváló üzletember, hanem az egri vízilabdás közösség elkötelezett támogatója, megbecsült tagja és barátja volt. Pótolhatatlan űrt hagy maga után - olvasható az Egri vízilabda klub hivatalos weboldalán.

Haraszti Péter nemcsak Eger városának és hazánknak, hanem vízilabda társadalmunknak is megbecsült és elkötelezett támogatója volt. Segítette az Egri Vízilabda Klub működését, mind elnökségi tagként végzett munkájával, mind pedig a TritonLife cégcsoport által biztosított, kiemelkedően magas színvonalú egészségügyi háttérrel. Az ő közreműködésével játékosaink, utánpótláskorú sportolóink, hozzátartozóik, valamint edzőink és munkatársaink is olyan egészségügyi támogatást kaptak, amely egyedülálló a magyar sportéletben. Nemcsak vezetőként, de emberként is példát mutatott: elhivatottságával, hitelességével, emberségével és csendes segítő szándékával - részletezik.

Hiánya felfoghatatlan. A neve, emléke és munkássága örökre velünk marad. Részvétünket fejezzük ki szeretett családjának, barátainak és munkatársainak. Sok erőt és vigaszt kívánunk ebben a feldolgozhatatlan veszteségben. Nyugodj békében, Péter. Az egri vízilabdás család örökké emlékezni fog Rád - írják.