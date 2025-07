Gyász, döbbenet, emlékezés és méltató szavak kísérik Haraszti Péter tragikus halálát

Az egri közösség aktív tagjaként az Egri Rotary Club tiszteletbeli tagja is volt, így vállalva jótékonysági szerepkört is. Szakmai körökben és a magánéletében is aktívan dolgozott az egészséges életmód, az aktív sport népszerűsítése érdekében. Ő maga is megszállottja volt az egészségtudatos életnek, az egészséget táplálkozásnak. Rendszeresen sportolt, különösen a hegyi kerékpározás, a súlyzós edzés és az úszás állt közel hozzá, de az önfejlesztés és a spiritualitás is fontos szerepet játszott életében. Jelmondata az volt:

Ami nem öl meg, az megerősít.