Elhunyt Hervai Zsolt, a kereskedelmi és iparkamara megyei alelnöke

Hétfő este holtan találták otthonában Hervai Zsolt egri üzletembert, az Agria Drink Kft. és az Agria Market Kft. tulajdonos-ügyvezetőjét.

Elhunyt Hervai Zsolt egri üzletember

Forrás: HKIK weboldal

Hervai Zsolt a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara kereskedelmi alelnöki tisztét is évek óta betöltötte. Kiemelt támogatója volt az egri vízilabda sportnak, cégei egyik fő támogatói a One Eger vízilabda csapatának, hosszú éveken át az elnökségnek is tagja volt. Rendszeresen részt vett jótékonysági akciókban, többek közt az "1552 segítség" kezdeményezésben, amely során a Covid járvány idején az egészségügyben dolgozókat segítették.