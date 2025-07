Kánikulában minden mozgás veszélyesebb – állítja Zacher Gábor

Sport hőségriadó idején

Sportolni sem tanácsos ilyen időjárási körülmények között a szabadban, de még akár beltérben is okozhat bajt, mint azt sajnos a közelmúltban két esetben is megtörtént Egerben. Az egyik legfontosabb tanács, hogy akik tehetik, a déli órákban kerüljék a tűző napot. Halasszuk el a legmelegebb órákban a kültéri sportolást, nehéz fizikai munkát, kertészkedést. Lehetőség szerint hűvös, árnyékos helyen tartózkodjunk!

– Nem mondható racionális döntésnek a hőségriadó idején fokozott fizikai igénybevétellel járó tevékenységet szabadtéren végezni, például sportolni sem. Más az, amikor az ember edzőteremben, légkondicionált épületben edz, de ha a szabadtéri sport jöhet csak szóba, akkor azt kizárólag a kora reggeli vagy esti, éjszakai órákra tervezzük. A hőség ugyanis a professzionális sportolókra, a megterhelő aktivitáshoz igencsak hozzászokott emberekre is hatással van: a Szingapúri Vizes Világbajnokság nyílt vízi úszószámában versenyző magyar úszók közül volt olyan, aki a 30 fokos vízben való hossz leúszását követően azt mondta, voltak olyan pillanatok, amikre egyszerűen nem is emlékszik. Sajnos már az ilyen meleg vízközeg is jelenthet életre veszélyes körülményt, de futóversenyeken is előfordulnak halálos tragédiák – foglalta össze dr. Zacher Gábor, a hatvani Albert Schweitzer Kórház orvosa.