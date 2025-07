Nem semmi, ennyivel több víz fogy a szokásosnál a kánikulában

Hőségriasztás és vízfogyasztás kapcsolata

És ilyenkor megnő a vízfogyasztás is, ha tartós lesz a hőség, akkor Eger térségében ötödével több víz fogyhat a szokásosnál. A melegedő időjárással párhuzamosan már most is tapasztalta a Heves Megyei Vízmű Zrt., hogy több ivóvíz fogy.

- A napi átlagos vízfogyasztás az Egri Üzemegységben tizenötezer köbméter, ez a legutóbbi hőségnapok idején fölment 17 ezer 800 köbméterre. Ezt még elbírja a hálózat és a vízbázis is – tudtuk meg Bárdos Zsolt üzemegység-vezetőtől. Elárulta, nem egységesen emelkedik a vízfogyasztás, van, ahol ennél kisebb mértékben haladja meg a vízhasználat a szokásost, de az üdülőterületeken, Demjénben, Egerszalókon harminc százalékos lehet a többletfogyasztás.