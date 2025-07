Meglepődsz, hány helyen fizethetsz már Hevesben egy kis mindennapi megkönnyebbülésért!

Még testvérlapunk, a Boon.hu egyik olvasójának jelzése alapján a benzinkutak illemhely-gyakorlatát térképezte fel, mert azt a hírt kapták, hogy az utóbbi időben egyre több hazai benzinkútnál akkor is fizetni kell a mosdóhasználatért, ha az ember előtte több ezer forintot költött ott. Van, ahol a blokk bemutatásával jóváírják az összeget, akad, ahol applikációval válik ingyenessé, de több helyen mindenképpen pénzbe kerül a megkönnyebbülés. Olyan is előfordul, hogy az automatás rendszer csak fémpénzt fogad el, ami - valljuk be - a mai világban nem mindenkinél akad a zsebben. Egyik országszerte ismert kúthálózat sajtóosztálya részletesen kifejtette erről álláspontját. Náluk a mosdó használatáért némelyik kútnál alapesetben fizetni kell, egységesen kétszáz forintot. Akad azonban teljesen ellentétes gyakorlat is a piacon. Egy másik cégcsoport arról adott tájékoztatást, hogy náluk a mosdóhasználat a teljes hálózatban díjmentes. Elmondásuk szerint ezzel a gyakorlattal szeretnék biztosítani a vásárlók kényelmét.

Nyilvános illemhelyek a városokban

Eger gyönyörű történelmi belvárosával, termálfürdőjével és borvidékével egész évben vonzza a turistákat és kirándulókat. A városnézés közben azonban előbb-utóbb mindenkinek felmerül a kérdés: hol található egy tiszta és megbízható nyilvános illemhely? Összegyűjtöttük Eger városának nyilvános illemhelyeit, díjaikat, elérhetőségüket.