Elhunyt Kamrás Lajos operatőr, zenész, rendező, a Hevesy hagyaték kezelője

Horváth Kati ezt írja:

Kamrás Lajos - a Hevesy-hagyaték kezelője, ösztönös, tehetséges, egyéni látásmódú, de intézményi keretek között kezelhetetlen. Operatőr, zenész, rendező. A határok örök feszegetője, gunyoros hangú művészlélek. Maximális szakmai alázattal. Értékrendünkben egy fontos dolog volt közös: ami ma hír vagy esemény, az egy hónap múlva már történelem. És ne feledjük: az utókor ítél... Meg kell hát őriznünk számukra minél többet a mából. Isten veled, Lajos! Mestó már vár rád.

Az olvasó ennél a Mestó szónál, névnél elgondolkodhat azon, hogy ki is vár ott fönn a magasban Lajosra. Nos a 2001-es esztendő elején 50 évesen elhunyt Halmai Istvánról – mint költő Bányász Istvánról – van szó, akivel Kamrás Lajos nagyon sok közös munkát végzett. Jelesül és különösen az egri városi tévében. Meg persze voltak közös "kacsás" időtöltéseik is, azaz olykor megittak közösen egy-egy nagyfröccsöt a Kacsa nevet viselő italboltban, ami két szerkesztőségnek is szinte tőszomszédságában volt. Említhetjük itt a harmadik égi társat is, Nagypál Ákost, aki még a Mestónál is rövidebb életet zárva követte a Mestert és várta Lajost.