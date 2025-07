Több mint 200 éves műemléket varázsolnak újjá a hevesi községben

A múlt héten kezdődött meg a Kapásház felújítása Abasáron. Kazsu Attila polgármester arról tájékoztatta portálunkat, hogy ebben az ütemben a nádtető és a kémény újul meg eredeti formájában. Mint mondta, a projekt a Teleki László Alapítvány, a Népi Építészeti Program és az abasári önkormányzat közös finanszírozásával zajlik.

A Kapásház felújítása zajlik Abasáron

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

– A munkálatok előkészítéséhez szükséges pályázati struktúra rendkívül összetett, a műemléki épület sajátossága miatt több lépcsőben valósult meg. Első körben az állapotfelméréshez kapcsolódó szakmai előkészítésre kellett pályázni. Már az előkészítő munkálatokhoz is szükséges volt önkormányzati erőforrást biztosítani a Népi Építészeti Program által nyújtott támogatás mellé. A kivitelezési munkálatok a napokban elkezdődtek a Naturach csoport nevű természetes építőanyagokra és hagyományos építési technikákra specializálódott csapattal, amely hivatásszerűen népi építészeti emlékeket újít fel, és modern egészséges otthonokat tervez, épít. Az elbontott régi nádborítás elszállításában az önkormányzat dolgozói segítenek. A tetőfelújítást végző vállalkozó nosztalgiával említette meg, hogy már 1985-ben is végzett munkálatokat a Kapásházon, még édesapja szárnyai alatt. Meg is jegyezte, hogy nagyon időszerű volt már a javítás. Reményeink szerint két hét alatt megújul Abasár egyik ikonikus történelmi emlékének nádteteje – részletezte Kazsu Attila.