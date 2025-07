Kapu Tibor már Cserényi Gyulával is találkozott

Leszálltak kedden az Axiom–4 küldetés tagjai, köztük Kapu Tibor magyar kutatóűrhajóst szállító SpaceX Dragon űrkapszula magyar idő szerint kedden 11 óra 31 perckor Kalifornia partjainál, ahogy arról mi is beszámoltunk. Az űrkapszula több mint 27 ezer kilométeres sebességgel lépett be a légkörbe. A vízbe érkezést követően a helyszínre érkezett a SpaceX két gyorsnaszádja és a Shannon mentőhajó, amelynek fedélzetére emelték az űrkapszulát. Ezt követően kinyitották az űrkapszula oldalsó ajtaját, amelyen keresztül a mentőhajó legénysége és az orvosi egység segítségével kiszállt a négy űrhajós. Elsőként Peggy Whitson, majd az indiai és a lengyel űrhajós. Kapu Tibor csaknem egy órával a leszállást követően, az űrhajósok közül utolsóként, mosolyogva és integetve lépett a mentőhajó fedélzetére.

Kapu Tibor a Nemzetközi Űrállomáson

Forrás: HUNOR - Magyar Űrhajós Program/Facebook

Kapu Tibor találkozásai

Azóta Tibor már a közösségi oldalára feltöltött képek tanúsága szerint családjával is találkozott, sőt Cserényi Gyulával is, a HUNOR-program tartalékos űrhajósával. Cserényi Gyula villamosmérnök, korábban a hatvani Robert Bosch Kft.-nél dolgozott az elektromos hálózat biztonságáért és üzemeltetéséért felelős csoportvezetőként. Bár nem ő lépett ki a világűrbe, támogatása végigkísérte Kapu Tibor küldetését. Most egy fotót osztott meg, s azt írta hozzá:

Újra egy bolygón! Együtt jöttünk idáig, együtt megyünk tovább.

Aki esetleg nem látta volna a landolást, itt megnézheti: