Nem fogsz örülni! Egy hónapig borul minden a hatvani vonalon

Augusztus 25-től négy hétig lezárják a Keleti pályaudvart – közölte Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató hétfőn.

Lezárják a Keleti Pályaudvart

Forrás: Ladóczki Balázs

– Tavaly, a két mozdony kisiklása rávilágított, hogy az ország egyik lefontosabb pályaudvarának, a Keleti pályaudvar felújítását fel kell gyorsítanunk. Vezérigazgatóként ezért az egyik legelső döntésem volt a Keleti program elindítása. Az „elsősegélyt” még tavaly nyáron megkapta a pályaudvar, hiszen a biztonság minden más szempontot megelőz – mondta.

A munka oroszlánrésze azonban most jön: augusztus 25-től négy hétig teljes lezárás mellett elvégzik azokat a nagyszabású felújítási munkálatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a pályaudvar zavartalan működését hosszú távon is biztosítsák. Mint mondta a videóban, felújítás alatt éjjel-nappal dolgoznak majd, váltókat, felsővezetéket cserélnek. Hozzátette, igyekeztek úgy megszervezni az ideiglenes forgalmat, hogy az a lehető legkevesebb kényelmetlenséget okozza, de az utasok megértésére és együttműködésére így is szükség lesz.

A nyári szabadságolások legsűrűbb időszaka után folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25-én 4 hétre bezár a központi állomás: a megszokott járatok átmenetileg nem ide érkeznek és nem innen indulnak. Ezek a forgalmi változások jelentős érintik a győri, pécsi, hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai vasútvonalokon közlekedőket, ugyanakkor az érintett vonalak mentén a MÁV-csoport több ún. átadópontot alakít ki Budapest-szerte, ezek a HÉV-, VOLÁN-járataival és a BKK-járataival is könnyen elérhetők a főváros minden részéről. Javasoljuk, hogy utasaink a korlátozásban érintett időszakban ezeken az állomásokon és megállóhelyeken szálljanak fel vagy le! – írták a közleményben.

Ez történik majd a Keleti pályaudvaron

Hazánk egyik legnagyobb vonatforgalmat lebonyolító vasúti csomópontján, a Keleti pályaudvaron a 2019-es felújítást követő legnagyobb beruházást hajtják végre: a beavatkozások nagyobb része a műszaki, kisebb része az utasforgalmi tereket érinti. A szeptember 20-ig tartó teljes forgalomszünetelés során éjjel-nappal dolgoznak majd a szakemberek és a munkagépek, így megvalósul számos megbízhatóságot javító és a pályasebesség emelését lehetővé tévő karbantartás: síneket, váltókat és több mint 2 ezer talpfát is cserélnek; ágyazatot pótlnak és három kilométernyi szakaszon ágyazatrostálást végeznek; 14 kilométeren szabályozzák a vágányokat; mintegy 16 kilométeren pedig a felsővezetéki hálózatot javítanak. Emellett a pályaudvar üzemi és utasforgalmi területeit ellátó elektromos elosztóberendezések karbantartását és cseréjét, valamint ezek távfelügyeleti rendszerbe kötését is tervezik. Átépítik az 1. és 2. vágányok közötti peront, az összes perontetőn is elvégzik a karbantartást, valamint javításokat végeznek a peronok járdáin.