Magányos gyilkosok és a Kennedy-rejtély: Hahner Péter előadása az egri MCC-ben

A Mathias Corvinus Collegium egri képzési központja július 15-én ismét megtelt érdeklődőkkel – ezúttal Hahner Péter, az MCC–Rubicon Történettudományi Műhely vezetője tartott lebilincselő előadást az amerikai történelem egyik legmegrázóbb eseményéről: John Fitzgerald Kennedy elnök meggyilkolásáról.

A történész szerint a Kennedy-merénylet köré épült összeesküvés-elméletek nagy része téves következtetéseken alapul. „Ki hitte volna, hogy éppen a történelem egyik leggyorsabb rendőrségi eljárását kérdőjelezik meg a legtöbben?” – tette fel a kérdést Hahner Péter, utalva arra, hogy alig 12 órával a merénylet után már elkészült a vádirat Lee Harvey Oswald ellen. Hahner professzor hangsúlyozta: a rejtélyek helyett pontosan megválaszolható kérdések és tények állnak rendelkezésünkre – ezekre épül saját kötete is, A nem létező rejtély – Tizenöt kérdés és válasz a Kennedy-gyilkosságról címmel.

A Kennedy-ügy háttere

Az előadáson részt vevők megismerhették a Kennedy-ügy történelmi hátterét, és választ kaptak arra is, hogy a világtörténelem számos tragikus eseményéért nem feltétlenül titkos háttérhatalmak, hanem sokszor magányos elkövetők felelősek. „Tele van magányos gyilkosokkal a történelem – és mi hajlamosak vagyunk nagyobb okokat keresni ott, ahol nincsenek” – fogalmazott a történész, idézve magát Kennedyt is: „Ha valaki meg akar ölni, fölmegy egy magas ház tetejére egy távcsöves puskával, és megteszi…”

A hallgatóság aktív érdeklődéssel követte az előadást, az esemény végén pedig kérdéseket is intézhettek az előadóhoz, aki készségesen válaszolt, és a helyszínen dedikálta könyvét is. Az esemény is jól példázza, hogy az MCC-ben nyáron is gőzerővel folyik a munka: a diákok számára változatos, szakmailag igényes nyári táborokat szervezünk országszerte, az érdeklődők pedig elmélyülhetnek az MCC nyújtotta tudás világában. A nyári hónapok nem a lelassulásról, hanem a fejlődés lehetőségeiről szólnak – Egerben is. Füleczki István képviselet-vezető elmondta, hogy sikeres tanévet zártak. A következő tanévre való jelentkezések esetében már háromszoros a túljelentkezések száma. Azt is közölte, hogy a nyáron több fejlesztést is végrehajtanak az épületen belül. Többek között egy új, rekreációs terem készül, ahol a diákok és munkavállalók kikapcsolódhatnak, különböző közösségi játékokkal találkozhatnak. Ezen felül egy új tanterem kerül kialakításra a bejövő ötödik osztályos gyermekek számára, valamint egy könyvtár terem is előkészületben van, ahol a legújabb olvasmányok is elérhetőek lesznek. A következő előadás szeptember 17-én 17 órakor lesz, amikor Böjte Csaba atya ad elő „Szeressük ki egymásból a jót” címmel. A második félévben ezen kívül két alkalommal lesz szülők akadémiája, pedagóguskonferencia és sok más izgalmas közéleti rendezvény, amelyekre szeretettel várják az érdeklődőket.